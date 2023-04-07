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Окупанти на півночі Криму змушують місцеве населення рити окопи, — Генштаб

7 квітня 2023 07:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни намагаються збудувати оборонні укріплення
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Джанкойському районі Автономної Республіки Крим російські окупаційні війська змушують місцевих алкоголіків та наркоманів будувати фортифікаційні споруди. Грошей вимушеним будівельникам не платять, але працювати все одно змушують.

Про це у традиційному ранковому зведенні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Алкоголіки і наркомани

На півночі окупованого Криму, в Джанкойському районі, російські загарбники почали залучати до будівництва фортифікаційних споруд місцеве населення.

Відомо, що більшість із залучених — це чоловіки з алкогольною чи наркотичною залежністю.

Гроші не платять

Росіяни обіцяють працівникам певну грошову винагороду за роботи на будівництві споруд.

Але, як стало відомо, гроші або не виплачуються взагалі, або виплачуються частково.

Уже зафіксовані випадки, коли люди відмовляються працювати на окупантів у таких умовах. Втім, озброєні російські військові силою змушують місцеве населення рити окопи і траншеї.

Нагадаємо, що ще на початку січня в Криму біля адмінмежі з Херсонщиною помітили нові траншеї.

Фото з російських ЗМІ

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