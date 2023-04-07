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Оккупанты на севере Крыма заставляют местное население рыть окопы, — Генштаб

7 апреля 2023 07:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне пытаются построить оборонительные укрепления
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В Джанкойском районе Автономной Республики Крым российские оккупационные войска принуждают местных алкоголиков и наркоманов строить фортификационные сооружения. Денег вынужденным строителям не платят, но работать все равно заставляют.

Об этом в традиционной утренней сводке сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Алкоголики и наркоманы

На севере оккупированного Крыма, в Джанкойском районе, российские захватчики начали привлекать к строительству фортификационных построек местное население.

Известно, что большинство из привлеченных — мужчины с алкогольной или наркотической зависимостью.

Деньги не платят

Россияне обещают работникам определенное денежное вознаграждение за работы на строительстве построек.

Но, как стало известно, деньги либо не выплачиваются вообще, либо выплачиваются частично.

Уже зафиксированы случаи, когда люди отказываются работать на окупантов в таких условиях. Впрочем, вооруженные российские военные силой заставляют местное население рыть окопы и траншеи.

Напомним, что еще в начале января в Крыму возле админграницы с Херсонщиной заметили новые траншеи.

Фото из российских СМИ

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