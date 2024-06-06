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Окупанти намагаються розвинути наступ на три населених пункти Донеччини, — ЗСУ

6 червня 2024 14:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Покровському напрямку Росія намагається наступати на три населені пункти
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники намагаються розвинути наступ на кілька населених пунктів Донецької області. Про це свідчить ситуація на Покровському напрямку, який наразі є найгарячішим на фронті.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

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"Основні зусилля російських військ зосереджуються певно на намаганні такому, щоб прорвати нашу оборону і розвинути наступ в напрямку населених пунктів Покровськ, Мирноград та Селидове. Адже в районі Нетайлове ситуація характеризується високою активністю ворога", — сказав Волошин.

За його словами, ворог намагається вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ, аби розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар'їнки. А після Очеретиного росіяни планують піти до магістралі Покровськ — Костянтинівка.

"Можливо, у них є така мета захопити Покровськ та життєво важливу трасу якраз на Костянтинівку",  — припустив речник.

Раніше Волошин повідомляв, що ЗСУ захопили в полон близько 60 окупантів поблизу Вовчанська. 

Також ми писали, що у Третій штурмовій бригаді підрахували втрати ворога за тиждень. Українським бійцям вдалося ліквідували ще понад 600 військових Росії.

окупанти
фронт
Генштаб ЗСУ
наступ
війна в Україні
ЗСУ

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