На Покровском направлении Россия пытается наступать на три населенных пункта

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские захватчики пытаются развить наступление на несколько населённых пунктов Донецкой области. Об этом свидетельствует ситуация на Покровском направлении, которое сейчас является самым горячим на фронте.

Об этом заявил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

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Наступление россиян на Покровском направлении

"Основные усилия российских войск сосредоточиваются вероятно на попытке прорвать нашу оборону и развить наступление в направлении населенных пунктов Покровск, Мирноград и Селидово. Ведь в районе Нетайлово ситуация характеризуется высокой активностью врага", — сказал Волошин.

По его словам, враг пытается выйти в большие населенные пункты Курахово и Покровск, чтобы развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки. А после Очеретиного россияне планируют пойти к магистрали Покровск — Константиновка.

"Возможно, у них есть такая цель захватить Покровск и жизненно важную трассу как раз на Константиновку", — предположил спикер.

Ранее Волошин сообщал, что ВСУ захватили в плен около 60 оккупантов вблизи Волчанска.

Также мы писали, что в Третьей штурмовой бригаде подсчитали потери врага за неделю. Украинским бойцам удалось ликвидировать еще более 600 военных России.