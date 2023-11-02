Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2022 arrow Окупанти намагалися наступати на Вугледарському напрямку, — Зеленський arrow

Окупанти намагалися наступати на Вугледарському напрямку, — Зеленський

2 листопада 2023 12:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти намагалися наступати на Вугледарському напрямку, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду, де обговорив ситуацію на фронті. Окрім того, він заслухав звіти Міноборони про надходження зброї від партнерів.

Про це Володимир Зеленський розповів у своїх соцмережах.

Читайте також:

Селекторна нарада Зеленського

Президент розповів, що сьогодні провів щоденний селектор, де отримав інформацію щодо ситуації на фронті.

"Була спроба противника наступати на Вугледарському напрямку, але наші воїни зупинили її, завдавши ворогу тяжких втрат: десятки одиниць техніки, багато вбитих і поранених. Також тривають оборонні дії в Авдіївці та наші наступальні операції на півдні", — сказав Зеленський.

Окрім того, він заслухав звіти Міноборони щодо надходження снарядів, ракет і техніки та звіти розвідок щодо ситуації на фронті, на міжнародній арені та в стані ворога; та підсумував результати роботи "зернового коридору" за жовтень. За словами глави держави, динаміка позитивна. Наразі фіналізують формат страхування для суден, що додасть упевненості нам і перевізникам.

null

Нагадаємо, 31 жовтня  у Міжнародний день Чорного моря Володимир Зеленський зустрівся з бійцями ЗСУ. Зокрема, на зустрічі були присутні оборонці острова Зміїний.  

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ - 80x80

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Новина з відео

07:15 Шикарний пиріг за бабусиними рецептом, який смачніший за торт

Актуальне по темі