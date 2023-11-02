Окупанти намагалися наступати на Вугледарському напрямку, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду, де обговорив ситуацію на фронті. Окрім того, він заслухав звіти Міноборони про надходження зброї від партнерів.

Про це Володимир Зеленський розповів у своїх соцмережах.

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Президент розповів, що сьогодні провів щоденний селектор, де отримав інформацію щодо ситуації на фронті.

"Була спроба противника наступати на Вугледарському напрямку, але наші воїни зупинили її, завдавши ворогу тяжких втрат: десятки одиниць техніки, багато вбитих і поранених. Також тривають оборонні дії в Авдіївці та наші наступальні операції на півдні", — сказав Зеленський.

Окрім того, він заслухав звіти Міноборони щодо надходження снарядів, ракет і техніки та звіти розвідок щодо ситуації на фронті, на міжнародній арені та в стані ворога; та підсумував результати роботи "зернового коридору" за жовтень. За словами глави держави, динаміка позитивна. Наразі фіналізують формат страхування для суден, що додасть упевненості нам і перевізникам.

Нагадаємо, 31 жовтня у Міжнародний день Чорного моря Володимир Зеленський зустрівся з бійцями ЗСУ. Зокрема, на зустрічі були присутні оборонці острова Зміїний.