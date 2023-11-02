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Оккупанты пытались наступать на Угледарском направлении, — Зеленский

2 ноября 2023 12:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты пытались наступать на Угледарском направлении, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание, где обсудил ситуацию на фронте. Кроме того, он заслушал отчеты Минобороны о поступлении оружия от партнеров.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в своих соцсетях.

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Селекторное совещание Зеленского

Президент рассказал, что сегодня провел ежедневный селектор, где получил информацию о ситуации на фронте.

"Была попытка противника наступать на Угледарском направлении, но наши воины остановили ее, нанеся врагу тяжелые потери: десятки единиц техники, много убитых и раненых. Также продолжаются оборонительные действия в Авдеевке и наши наступательные операции на юге", — сказал Зеленский.

Кроме того, он заслушал отчеты Минобороны о поступлении снарядов, ракет и техники и отчеты разведки по ситуации на фронте, на международной арене и в состоянии врага; и подытожил результаты работы "зернового коридора" за октябрь. По словам главы государства, динамика положительная. Пока финализируют формат страхования для судов, что придаст уверенности нам и перевозчикам.

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Напомним, 31 октября в Международный день Черного моря Владимир Зеленский встретился с бойцами ВСУ. В частности, на встрече присутствовали защитники острова Змеиный.

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