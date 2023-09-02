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Окупанти не пускають до шкіл старшокласників без паспорта РФ, — Спротив

2 вересня 2023 03:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Окупанти не пускають до шкіл старшокласників без паспорта РФ, — Спротив
Паспорти Росії та України. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У кількох населених пунктах на тимчасово окупованій території ворог не дозволяє старшокласникам приходити до школи, допоки ті не отримають паспорт РФ. 

Про це повідомляє Центр Національного спротиву

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Повідомляється, що на Херсонщині школи передали у так звані відділи міграції списки учнів, які не мають паспортів РФ.

Тепер в учнів є 10 днів, аби "виправити ситуацію" й лише тоді вони будуть допущені до занять.

Нагадаємо, в Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розпочала Росія. І другий рік поспіль українські дітлахи змущені йти до школи в умовах війни. До українських шкіл прийдуть 340 тисяч першокласників.

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