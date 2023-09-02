Окупанти не пускають до шкіл старшокласників без паспорта РФ, — Спротив
У кількох населених пунктах на тимчасово окупованій території ворог не дозволяє старшокласникам приходити до школи, допоки ті не отримають паспорт РФ.
Про це повідомляє Центр Національного спротиву.
Примусова паспортизація
Повідомляється, що на Херсонщині школи передали у так звані відділи міграції списки учнів, які не мають паспортів РФ.
Тепер в учнів є 10 днів, аби "виправити ситуацію" й лише тоді вони будуть допущені до занять.
Нагадаємо, в Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розпочала Росія. І другий рік поспіль українські дітлахи змущені йти до школи в умовах війни. До українських шкіл прийдуть 340 тисяч першокласників.