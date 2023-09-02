Окупанти не пускають до шкіл старшокласників без паспорта РФ, — Спротив

Паспорти Росії та України. Фото: Google

У кількох населених пунктах на тимчасово окупованій території ворог не дозволяє старшокласникам приходити до школи, допоки ті не отримають паспорт РФ.

Про це повідомляє Центр Національного спротиву.

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Повідомляється, що на Херсонщині школи передали у так звані відділи міграції списки учнів, які не мають паспортів РФ.

Тепер в учнів є 10 днів, аби "виправити ситуацію" й лише тоді вони будуть допущені до занять.

Нагадаємо, в Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розпочала Росія. І другий рік поспіль українські дітлахи змущені йти до школи в умовах війни. До українських шкіл прийдуть 340 тисяч першокласників.