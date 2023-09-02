Оккупанты не пускают в школы старшеклассников без паспорта РФ, — Сопротивление

Паспорта России и Украины. Фото: Google

В нескольких населенных пунктах на временно оккупированной территории враг не позволяет старшеклассникам приходить в школу, пока те не получат паспорт РФ.

Об этом сообщает Центр Национального сопротивления.

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Сообщается, что в Херсонской области школы передали в так называемые отделы миграции списки учеников, не имеющих паспортов РФ.

Теперь у учеников есть 10 дней, чтобы "исправить ситуацию", и только тогда они будут допущены к занятиям.

Напомним, в Украине второй год подряд идет полномасштабная война, которую начала Россия. И второй год подряд украинские дети принуждены идти в школу в условиях войны. В украинские школы придут 340 тысяч первоклассников.