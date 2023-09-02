Оккупанты не пускают в школы старшеклассников без паспорта РФ, — Сопротивление
В нескольких населенных пунктах на временно оккупированной территории враг не позволяет старшеклассникам приходить в школу, пока те не получат паспорт РФ.
Об этом сообщает Центр Национального сопротивления.
Принудительная паспортизация
Сообщается, что в Херсонской области школы передали в так называемые отделы миграции списки учеников, не имеющих паспортов РФ.
Теперь у учеников есть 10 дней, чтобы "исправить ситуацию", и только тогда они будут допущены к занятиям.
Напомним, в Украине второй год подряд идет полномасштабная война, которую начала Россия. И второй год подряд украинские дети принуждены идти в школу в условиях войны. В украинские школы придут 340 тысяч первоклассников.