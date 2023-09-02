Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты не пускают в школы старшеклассников без паспорта РФ, — Сопротивление arrow

Оккупанты не пускают в школы старшеклассников без паспорта РФ, — Сопротивление

2 сентября 2023 03:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Оккупанты не пускают в школы старшеклассников без паспорта РФ, — Сопротивление
Паспорта России и Украины. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В нескольких населенных пунктах на временно оккупированной территории враг не позволяет старшеклассникам приходить в школу, пока те не получат паспорт РФ.

Об этом сообщает Центр Национального сопротивления.

Читайте также:

Принудительная паспортизация

Сообщается, что в Херсонской области школы передали в так называемые отделы миграции списки учеников, не имеющих паспортов РФ.

Теперь у учеников есть 10 дней, чтобы "исправить ситуацию", и только тогда они будут допущены к занятиям.

Напомним, в Украине второй год подряд идет полномасштабная война, которую начала Россия. И второй год подряд украинские дети принуждены идти в школу в условиях войны. В украинские школы придут 340 тысяч первоклассников.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

None

Почему учителей заставляют вернуть выплаты от "єПідтримка": расследование проекта "Наша справа"

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз