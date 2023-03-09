Окупанти незаконно втручаються у роботу ЗАЕС

Запорізька АЕС

Інспектори ядерного регулювання України заявили про несанкціоновану зміну проектного стану ядерних установок на Запорізькій АЕС окупантами. Вони також повідомили про незаконне втручання окупантів у роботу систем теплопостачання та електропостачання, а також про будівництво невідомих споруд біля резервної електростанції блоку №6.

Про це повідомив в.о. голови Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков.

ЗАЕС

Зовнішній кризовий центр, що знаходиться у Запоріжжі, не має фактично зв'язку, оскільки окупанти вивели цю комунікацію з ладу. У зв'язку з цим інформація про стан безпеки ЗАЕС не надходить до центру.

Раніше 9 березня Запорізька атомна електростанція була повністю знеструмлена через російські обстріли. Наразі енергоживлення ЗАЕС відновлено та переходить із дизель-генераторів на отримання електроенергії з Об'єднаної енергосистеми України.

Нагадаємо, що після сьогоднішньої ракетної атаки росії Запорізька атомна електростанція знову була знеструмлена. У зв'язку з ризиками, які несе для України та світу російська окупація електростанції, 49 держав та Євроатом звернулися до Ради керівників МАГАТЕ із заявою, що росія має залишити Запорізьку АЕС.