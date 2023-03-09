Окупанти незаконно втручаються у роботу ЗАЕС
Інспектори ядерного регулювання України заявили про несанкціоновану зміну проектного стану ядерних установок на Запорізькій АЕС окупантами. Вони також повідомили про незаконне втручання окупантів у роботу систем теплопостачання та електропостачання, а також про будівництво невідомих споруд біля резервної електростанції блоку №6.
Про це повідомив в.о. голови Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков.
-
США запровадили санкції проти компанії із Китаю, яка допомагала Ірану у виробництві дронів
-
Ллойд Остін заявив, що США та Ізраїль зроблять усе, щоб Іран не отримав ядерної зброї
-
Роналду освистали вболівальники, а "Аль-Наср" поступився головним конкурентам
-
"Наша держава і народ не будуть у кайданах": Зеленський звернувся до українців після обстрілів
-
Російські мільярдери хочуть продати свої частки в Альфа-банк, аби вийти з-під санкцій, — ЗМІ
-
Зінченко та "Арсенал" зіграли внічию із "Спортингом" в Лізі Європи
-
Голова Львівської ОВА показав наслідки ракетного прильоту по Золочівськму району
-
Опозиція Грузії вимагає відставки уряду й дострокових парламентських виборів, — ЗМІ
-
Знаменитості, які стали хрещеними батьками своїх зіркових друзів
-
На Одещині впровадять стабілізаційні відключення електроенергії: де і коли не буде світла
ЗАЕС
Зовнішній кризовий центр, що знаходиться у Запоріжжі, не має фактично зв'язку, оскільки окупанти вивели цю комунікацію з ладу. У зв'язку з цим інформація про стан безпеки ЗАЕС не надходить до центру.
Раніше 9 березня Запорізька атомна електростанція була повністю знеструмлена через російські обстріли. Наразі енергоживлення ЗАЕС відновлено та переходить із дизель-генераторів на отримання електроенергії з Об'єднаної енергосистеми України.
Нагадаємо, що після сьогоднішньої ракетної атаки росії Запорізька атомна електростанція знову була знеструмлена. У зв'язку з ризиками, які несе для України та світу російська окупація електростанції, 49 держав та Євроатом звернулися до Ради керівників МАГАТЕ із заявою, що росія має залишити Запорізьку АЕС.