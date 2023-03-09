Оккупанты незаконно вмешиваются в работу ЗАЭС

Запорожская АЭС

Инспекторы ядерного регулирования Украины заявили о несанкционированном изменении проектного состояния ядерных установок на Запорожской АЭС оккупантами. Они также сообщили о незаконном вмешательстве оккупантов в работу систем теплоснабжения и электроснабжения, а также о строительстве неизвестных сооружений возле резервной электростанции блока № 6.

Об этом сообщил и.о главы Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков.

ЗАЭС

Внешний кризисный центр, находящийся в Запорожье, не имеет фактически связи, поскольку оккупанты вывели эту коммуникацию из строя. В связи с этим, информация о состоянии безопасности ЗАЭС не поступает в центр.

Ранее 9 марта Запорожская атомная электростанция была полностью обесточена из-за российских обстрелов. В настоящее время энергопитание ЗАЭС восстановлено и переходит с дизель-генераторов на получение электроэнергии из Объединенной энергосистемы Украины.

Напомним, что после сегодняшней ракетной атаки рф Запорожская атомная электростанция вновь была обесточена. В связи с рисками, которые несет для Украины и мира российская оккупация электростанции, 49 государств и Евроатом обратились в Совет руководителей МАГАТЭ с заявлением, что россия должна покинуть Запорожскую АЭС.