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Окупанти обстріляли акваторію Очаківської громади на Миколаївщині: деталі

6 квітня 2023 08:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Обійшлося без постраждалих
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У середу, 5 квітня, росіяни обстріляли з мінометів акваторію Очаківської громади Миколаївської області

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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"Вчора, 5 квітня, о 12:43, ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади", — розповів Кім.

Він також додав, що в Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Окрім того, за попередню добу окупанти понад 50 разів обстріляли Сумська, Харківську, Луганську та Чернігівську області. 

У Генштабі наголошують, що високою залишається ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

Нагадаємо, 5 квітня керівниця оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк розповіла, що кількість ракетоносіїв у Чорному морі може свідчити про ймовірність чергового удару росії. На бортах кораблів може знаходитись до 40 ракет типу "Калібр".

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