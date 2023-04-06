Окупанти обстріляли акваторію Очаківської громади на Миколаївщині: деталі

Обійшлося без постраждалих

У середу, 5 квітня, росіяни обстріляли з мінометів акваторію Очаківської громади Миколаївської області.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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"Вчора, 5 квітня, о 12:43, ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади", — розповів Кім.

Він також додав, що в Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Окрім того, за попередню добу окупанти понад 50 разів обстріляли Сумська, Харківську, Луганську та Чернігівську області.

У Генштабі наголошують, що високою залишається ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

Нагадаємо, 5 квітня керівниця оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк розповіла, що кількість ракетоносіїв у Чорному морі може свідчити про ймовірність чергового удару росії. На бортах кораблів може знаходитись до 40 ракет типу "Калібр".