Оккупанты обстреляли акваторию Очаковской общины в Николаевской области: детали

Обошлось без пострадавших

В среду, 5 апреля, россияне обстреляли из минометов акваторию Очаковской общины Николаевской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

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Обстрелы Николаевской области

"Вчера, 5 апреля, в 12:43, враг наносил минометные обстрелы по акватории Очаковской общины", — рассказал Ким.

Он также добавил, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Кроме того, за предыдущие сутки оккупанты более 50 раз обстреляли Сумскую, Харьковскую, Луганскую и Черниговскую области.

В Генштабе отмечают, что высокой остается вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

Напомним, 5 апреля руководительница обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что количество ракетоносителей в Черном море может свидетельствовать о вероятности очередного удара россии. На бортах кораблей может находиться до 40 ракет типа "Калибр".