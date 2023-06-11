Обстріл Херсонщини 11 червня — що відомо

Евакуація мирних жителів на Херсонщині. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У неділю, 11 червня, російські окупаційні війська обстріляли цивільних людей, які евакуювались з Херсона. Є поранені.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Єрмак розповів, що російська армія атакувала човен з цивільними, які евакуювалися з лівого берега на Херсонщині.

"Вони відкрили вогонь у спини цивільним. Шестеро людей отримали поранення. Вони дісталися до Херсона та були шпиталізовані до медзакладу. Лікарі борються за життя поранених. Росіяни — боягузливі терористи", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 червня вибухи прогриміли і в Харкові. Окупанти касетними боєприпасами обстріляли село Циркуни.