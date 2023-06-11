Обстрел Херсонской области 11 июня — что известно

Оккупанты обстреляли лодку с гражданскими, которые эвакуировались из Херсонской области
В воскресенье, 11 июня, российские оккупационные войска обстреляли гражданских людей, которые были эвакуировались из Херсонской области. Есть раненые.
Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Обстрел Херсонской области
Ермак рассказал, что российская армия атаковала лодку с гражданскими, эвакуировавшимися с левого берега в Херсонской области
"Они открыли огонь в спины гражданским. Шесть человек получили ранения. Они добрались до Херсона и были госпитализированы в медучреждение. Врачи борются за жизнь раненых. Россияне — трусливые террористы", — говорится в сообщении.
Напомним, 11 июня взрывы прогремели и в Харькове. Оккупанты кассетными боеприпасами обстреляли село Циркуны.