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Оккупанты обстреляли лодку с гражданскими, которые эвакуировались из Херсонской области

11 июня 2023 17:22
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Обстрел Херсонской области 11 июня — что известно
Эвакуация мирных жителей в Херсонской области. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В воскресенье, 11 июня, российские оккупационные войска обстреляли гражданских людей, которые были эвакуировались из Херсонской области. Есть раненые.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Ермак рассказал, что российская армия атаковала лодку с гражданскими, эвакуировавшимися с левого берега в Херсонской области

"Они открыли огонь в спины гражданским. Шесть человек получили ранения. Они добрались до Херсона и были госпитализированы в медучреждение. Врачи борются за жизнь раненых. Россияне — трусливые террористы", — говорится в сообщении.

Напомним, 11 июня взрывы прогремели и в Харькове. Оккупанты кассетными боеприпасами обстреляли село Циркуны.

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