Окупанти обстріляли Дніпропетровську область — в ОВА розповіли наслідки

Рятувальник ліквідовує пожежу внаслідок обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти вкотре атакували Дніпропетровську область. На щастя, люди не постраждали.

Про це розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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"Ввечері ворог цілив з важкої артилерії по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. І тричі вночі — по самому районному центру", — повідомив Лисак.

Рятувальник ліквідовує пожежу внаслідок обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Внаслідок ворожої атаки зайнялися літня кухня та господарська споруда. Рятувальники приборкали вогонь.

Окупанти пошкодили вісім приватних будинків. Побиті також чотири сонячні панелі та авто. Ворог понівечив лінії електропередач.

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

За словами Лисака, рятувальники продовжують обстежувати територію міста.

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, за попередню добу російські загарбники обстріляли Херсонську область 98 разів, випустивши 447 снарядів з різного типу озброєння. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще 16 поранені.

Також ми писали, армія Росії здійснила віроломний обстріл цвинтаря у Кіндійці Херсонської області. Внаслідок обстрілу, попередньо, одна людина загинула, ще одну — поранено.

Додамо, російські війська атакували маршрутне таксі у Херсоні у понеділок, 30 жовтня. Внаслідок обстрілу не менше чотирьох осіб отримали поранення.