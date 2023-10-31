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Окупанти обстріляли Дніпропетровську область — в ОВА розповіли наслідки

31 жовтня 2023 08:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти обстріляли Дніпропетровську область — в ОВА розповіли наслідки
Рятувальник ліквідовує пожежу внаслідок обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти вкотре атакували Дніпропетровську область. На щастя, люди не постраждали.

Про це розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Обстріл Дніпропетровської області

"Ввечері ворог цілив з важкої артилерії по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. І тричі вночі — по самому районному центру", — повідомив Лисак.

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області
Рятувальник ліквідовує пожежу внаслідок обстрілу Дніпропетровської  області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Внаслідок ворожої атаки зайнялися літня кухня та господарська споруда. Рятувальники приборкали вогонь.

Окупанти пошкодили вісім приватних будинків. Побиті також чотири сонячні панелі та авто. Ворог понівечив лінії електропередач.

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

За словами Лисака, рятувальники продовжують обстежувати територію міста.

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, за попередню добу російські загарбники обстріляли Херсонську область 98 разів, випустивши 447 снарядів з різного типу озброєння. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще 16 поранені.

Також ми писали, армія Росії здійснила віроломний обстріл цвинтаря у Кіндійці Херсонської області. Внаслідок обстрілу, попередньо, одна людина загинула, ще одну — поранено.

Додамо, російські війська атакували маршрутне таксі у Херсоні у понеділок, 30 жовтня. Внаслідок обстрілу не менше чотирьох осіб отримали поранення.

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