Окупанти обстріляли Дніпропетровську область — в ОВА розповіли наслідки
Російські окупанти вкотре атакували Дніпропетровську область. На щастя, люди не постраждали.
Про це розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Обстріл Дніпропетровської області
"Ввечері ворог цілив з важкої артилерії по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. І тричі вночі — по самому районному центру", — повідомив Лисак.
Внаслідок ворожої атаки зайнялися літня кухня та господарська споруда. Рятувальники приборкали вогонь.
Окупанти пошкодили вісім приватних будинків. Побиті також чотири сонячні панелі та авто. Ворог понівечив лінії електропередач.
За словами Лисака, рятувальники продовжують обстежувати територію міста.
Нагадаємо, за попередню добу російські загарбники обстріляли Херсонську область 98 разів, випустивши 447 снарядів з різного типу озброєння. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще 16 поранені.
Також ми писали, армія Росії здійснила віроломний обстріл цвинтаря у Кіндійці Херсонської області. Внаслідок обстрілу, попередньо, одна людина загинула, ще одну — поранено.
Додамо, російські війська атакували маршрутне таксі у Херсоні у понеділок, 30 жовтня. Внаслідок обстрілу не менше чотирьох осіб отримали поранення.
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