Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область — в ОВА рассказали последствия

Спасатель ликвидирует пожар в результате обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. К счастью, люди не пострадали.

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Читайте также:

Обстрел Днепропетровской области

"Вечером враг целился из тяжелой артиллерии по Марганецкой громаде, что на Никопольщине. И еще три раза ночью — по самому районному центру", — сообщил Лысак.

Спасатель ликвидирует пожар в результате обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В результате вражеской атаки занялись летняя кухня и хозяйственная постройка. Спасатели ликвидировали огонь.

Оккупанты повредили восемь частных домов. Побиты также четыре солнечные панели и авто. Враг изуродовал линии электропередач.

Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

По словам Лысака, спасатели продолжают обследовать территорию города.

Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, за предыдущие сутки российские захватчики обстреляли Херсонскую область 98 раз, выпустив 447 снарядов из разного типа вооружения. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще 16 ранены.

Также мы писали, что армия России осуществила вероломный обстрел кладбища в Киндейке Херсонской области. В результате обстрела, предварительно, один человек погиб, еще один — ранен.

Добавим, что российские войска атаковали маршрутное такси в Херсоне в понедельник, 30 октября. В результате обстрела не менее четырех человек получили ранения.