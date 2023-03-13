​​​​​​​Окупанти обстріляли й атакували Харківську область, ЗСУ відбили наступ росіян

Росіяни намагалися наступати на Дворічну, але з втратами змушені були відступити

Протягом минулої доби російські окупаційні війська обстріляли низку населених пунктів Харківської області. Також загарбники здійснили спробу наступу в районі Дворічної.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Обстріли Харківської області

Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати територію Харківщини.

Для вчинення військових злочинів загарбники використали танки та міномети.

Під удар потрапили Великий Бурлук, Дворічна, Западне, Куп'янськ, Стрілеча та інші населені пункти.

Атака на Дворічну

Також протягом 12 березня російські окупаційні війська спробували атакувати позиції Сил оборони України в районі Дворічної.

Росіяни отримали потужну відповідь від української армії і змушені були відступити. Загарбники зазнали втрат під час цього наступу.

Розмінування території

У регіоні продовжують розміновувати територію.

Протягом минулої доби піротехніки ДСНС знешкодили 107 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що 7 березня окупанти обстріляли щонайменше 18 населених пунктів у Харківському, Чугуївському та Куп’янському районах області. Також російські військові намагалися йти у наступ на Куп'янському напрямку.

Фото: Telegram Синєгубова