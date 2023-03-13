Оккупанты обстреляли и атаковали Харьковскую область, ВСУ отразили наступление россиян
За прошедшие сутки российские оккупационные войска обстреляли ряд населенных пунктов Харьковской области. Также захватчики предприняли попытку наступления в районе Дворичной.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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Обстрелы Харьковской области
За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать территорию Харьковской области.
Для совершения военных преступлений захватчики использовали танки и минометы.
Под удар попали Большой Бурлук, Дворичная, Западное, Купянск, Стрилечая и другие населенные пункты.
Атака на Дворичную
Также 12 марта российские оккупационные войска попытались атаковать позиции Сил обороны Украины в районе Двухлетней.
Россияне получили сильный ответ от украинской армии и вынуждены были отступить. Захватчики понесли потери во время этого наступления.
Разминирование территории
В регионе продолжают разминировать территорию.
За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 107 взрывоопасных предметов.
Напомним, что 7 марта оккупанты обстреляли по меньшей мере 18 населенных пунктов в Харьковском, Чугуевском и Купянском районах области. Также русские военные пытались идти в наступление на Купянском направлении.
Фото: Telegram Синегубова