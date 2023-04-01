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Окупанти обстріляли Харківщину: є загиблий

1 квітня 2023 14:37
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Внаслідок обстрілу росіян загинув чоловік
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

російські окупанти 1 квітня обстріляли селище Дворічна на Харківщині. У результаті чого загинув чоловік.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

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Деталі

"Ворог продовжує здійснювати обстріли населених пунктів області. Сьогодні, о 12:00 годині, внаслідок ударів окупантів у смт Дворічна загинув 43-річний цивільний чоловік", — зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, що в Ізюмі 31 березня росіяни погрожували вбити двох чоловіків та відібрати всі гроші. Вони звинувачуються у порушенні законів та звичаїв війни.

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