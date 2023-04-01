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Оккупанты обстреляли Харьковщину: есть погибший

1 апреля 2023 14:37
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В результате обстрела россиян погиб мужчина
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

российские оккупанты 1 апреля обстреляли поселок Двуречная в Харьковской области. В результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram-канале .

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"Враг продолжает производить обстрелы населенных пунктов области. Сегодня, в 12:00 часов, в результате ударов оккупантов в пгт Двуречная погиб 43-летний гражданский мужчина" , - отметил Синегубов.

Напомним, что в Изюме 31 марта россияне угрожали убить двух мужчин и отобрать все деньги . Они обвиняются в нарушении законов и обычаев войны.

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