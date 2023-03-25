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Окупанти обстріляли Херсонську область "Градами": які жертви

25 березня 2023 09:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Обстріл "Градами"
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Минулої доби, 24 березня, російські війська окупували й понад 70 разів обстріляли територію Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Обстріл Херсонської області

За словами Прокудіна, противник здійснив 67 атак на Херсон, випустивши при цьому 301 снаряд із важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню "Град".

Місто Херсон зазнало семи обстрілів з боку ворога.

"23 снаряди впали в житлових районах, вразивши приватні та багатоквартирні будинки, а також медичний заклад. На жаль, серед населення є жертви. Двоє людей померли, ще шестеро отримали поранення", — розповів Прокудін.

Також Прокудін повідомив, що минулої доби зі звільнених територій Херсонської області було евакуйовано 59 осіб.

Варто зазначити, що російські окупанти регулярно обстрілюють місто Херсон. Зокрема, 24 березня російські війська атакували місто, внаслідок чого під обстріл потрапили плавні, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Таким чином, за останню добу Херсонщина зазнала масованої атаки з боку російських військ, які здійснили понад 70 обстрілів.

В результаті атак місто Херсон зазнало серйозних руйнувань, у тому числі серед житлової інфраструктури, і зазнало втрат серед мирного населення. Водночас із деокупованих територій області триває евакуація громадян.

Нагадаємо, що стратегія російських окупантів щодо "виведення" своїх військ із Нової Каховки має багато цілей, включаючи психологічний вплив на місцеве населення та українських військових. Збройні сили росії, які захопили територію на лівому березі Дніпра в Херсонській області, активно вдаються до грабежів.

Крім того, відбувається вплив на окупаційні війська з боку їх власних силових структур, які постійно шукають дезертирів або інших військових, не готових до бойових дій.

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