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Оккупанты обстреляли Херсонскую область "Градами": какие жертвы

25 марта 2023 09:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Обстрел "Градами"
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

За минувшие сутки, 24 марта, российские войска оккупировали и более 70 раз обстреляли территорию Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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Согласно словам Прокудина, противник осуществил 67 атак на Херсон, выпустив при этом 301 снаряд из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня "Град". 

Город Херсон подвергся семи обстрелам со стороны врага. 

"23 снаряда упали в жилых районах, поразив частные и многоквартирные дома, а также медицинское учреждение. К сожалению, среди населения имеются жертвы. Два человека скончались, еще шестеро получили ранения", — рассказал Прокудин.

Также Прокудин сообщил, что за прошедшие сутки из освобожденных территорий Херсонской области было эвакуировано 59 человек.

Стоит отметить, что российские оккупанты регулярно обстреливают город Херсон. В частности, 24 марта российские войска атаковали город, в результате чего под обстрел попали плавни, один человек погиб, еще один получил ранения.

Таким образом, за последние сутки Херсонщина подверглась массированной атаке со стороны российских войск, которые осуществили более 70 обстрелов. 

В результате атак город Херсон испытал серьезные разрушения, в том числе среди жилой инфраструктуры, и понес потери среди мирного населения. В то же время с деоккупированных территорий области продолжается эвакуация граждан.

Напомним, что стратегия российских оккупантов относительно "вывода" своих войск из Новой Каховки имеет много целей, включая психологическое влияние на местное население и украинских военных. Вооруженные силы россии, захватившие территорию на левом берегу Днепра в Херсонской области, активно прибегают к грабежам.

Кроме того, происходит влияние на оккупационные войска со стороны их собственных силовых структур, постоянно ищущих дезертиров или других военных, не готовых к боевым действиям.

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