Окупанти обстріляли Куп'янськ ракетами С-300: що відомо

Окупанти обстріляли Харківщину ракетами С-300, вибухи чути і в Херсоні
20 лютого 2023 23:13
оновлено: 23:46
Російська ракета
Сьогодні ввечері, 20 лютого, окупанти обстріляли місто Куп'янськ Харківської області. Вони використовували ракети С-300.
Про це повідомляє бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
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"Ворог наніс удари по Куп’янську ракетами С-300.
Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Ніколи не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", — написав Мельник.
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