Оккупанты обстреляли Купянск ракетами С-300: что известно
20 февраля 2023 23:13
Российская ракета
Сегодня вечером, 20 февраля, оккупанты обстреляли город Купянск Харьковской области. Они использовали ракеты С-300.
Об этом сообщает бригадный генерал юстиции Сергей Мельник .
Читайте также:
-
Именно сейчас и именно в Украине решается судьба мирового порядка, — Зеленский
-
Президент США Джо Байден прибыл в Польшу
-
"Реал" еще не проиграл титул "Барселоне" в Ла Лиге": Клопп похвалил Анчелотти
-
Прямые и умышленные нападения на ЛГБТ-сообщество в Европе и Центральной Азии резко возросли
-
Способен снимать самые мелкие объекты: аксессуар за 960 грн стал хитом TikTok
-
"Будьте осторожны на дороге": народный синоптик предупреждает украинцев об ухудшении погоды
-
Рынок криптовалют: почему инвесторы советуют вкладывать в биткоин
-
Жена Криштиану Роналду удивила необычными съемками: португалец собирается в Милан
-
"Следует ожидать наступления": Зеленский заявил, что на этой неделе рф может достичь реванша
-
Ночью в Ковеле сошел с рельсов пассажирский поезд "Киев-Варшава"
Подробности
"Враг нанес удары по Купянску ракетами С-300. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Никогда не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — написал Мельник.
Новость обновляется...