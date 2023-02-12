Армія рф обстріляла зі ствольної артилерії Нікополь — загинула жінка

Окупанти обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії: загинула жінка
Російські окупаційні війська продовжують тероризувати цивільне населення України. Зранку, 12 лютого, ворог вчергове обстріляв Нікополь, що на Дніпропетровщині.
Про це у своєму Telegram розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
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Що відомо
За інформацією очільника області, ворог обстріляв мирне місто зі ствольної артилерії. Внаслідок чого загинула 53-річна жінка. Окрім того, 87-річна пенсіонерка отримала осколкові поранення.
"У місті пошкоджені чотири багатоповерхівки, водоканал і будівля коледжу", — розповів Сергій Лисак.
Як відомо, жителі Нікополя почули вибух близько десятої ранку.
Нагадаємо, у ніч на 11 лютого окупанти атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе. За інформацією голови ОВА Сергія Лисака, загарбники влучили у три енергетичні об'єкти області.
Два з них — у Криворізькому районі та один — у Нікопольському. При цьому у Криворізькому районі один і той самий об’єкт атакували двічі за добу.
Як відомо, 10 лютого росія вчергове масовано атакувала Україну. За даними Генштабу ЗСУ, лише за добу рф випустила по Україні 106 ворожих ракет.
Крім того, як зазначили у Генштабі, російські окупанти завдали 59 авіаційних ударів, 28 з них із застосуванням БпЛА типу "Шахед-136". 22 дрони збито. Також противник здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.