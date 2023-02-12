Армия рф обстреляла из ствольной артиллерии Никополь — погибла женщина

Оккупанты обстреляли Никополь из ствольной артиллерии: погибла женщина
Российские оккупационные войска продолжают терроризировать гражданское население Украины. Утром, 12 февраля, враг в очередной раз обстрелял Никополь на Днепропетровщине.
Об этом в своем Telegram рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
-
Ляшко рассказал, сколько медучреждений во время войны уничтожили россияне
-
Оккупанты в очередной раз обстреляли здание Херсонской ОГА: что известно
-
Грузия продолжает убивать экс-президента Саакашвили, — Михаил Подоляк о позиции Грузии по делу осужденного политика
-
Война диктует новые акценты в спектаклях, — Юлия Пивоварова об Одесском украинском театре после российского вторжения
-
Для организации атаки дронов по территории Украины оккупанты привлекли иностранных наемников, — ГУР
-
Шикарный гол "Униона" в ворота "РБ Лейпциг" испугал "Баварию": Берлин идет за чемпионством
-
В Укрэнерго рассказали о состоянии электросети: где могут применить аварийные отключения
-
На работу будет доехать проще: с понедельника в Одессе будет работать электротранспорт
-
Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона: о чем договорились
-
Как вести себя во время землетрясения: украинцам дали советы
Что известно
По информации главы области, враг обстрелял мирный город из ствольной артиллерии. В результате погибла 53-летняя женщина. Кроме того, 87-летняя пенсионерка получила осколочные ранения.
"В городе повреждены четыре многоэтажки, водоканал и здание колледжа", — рассказал Сергей Лысак.
Как известно, жители Никополя услышали взрыв около десяти утра.
Напомним, в ночь на 11 февраля оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе. По информации главы ОВА Сергея Лысака, захватчики попали в три энергетических объекта области.
Два из них — в Криворожском районе и один — в Никопольском. При этом в Криворожском районе один и тот же объект атаковали дважды в сутки.
Как известно, 10 февраля россия в очередной раз массированно атаковала Украину. По данным Генштаба ВСУ, только за сутки рф выпустила по Украине 106 вражеских ракет.
Кроме того, как отметили в Генштабе, российские оккупанты нанесли 59 авиационных ударов, 28 из них с применением БпЛА типа "Шахед-136". 22 дрона сбиты. Также противник совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.