Армия рф обстреляла из ствольной артиллерии Никополь — погибла женщина

Последствия атак армии рф на Никополь

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать гражданское население Украины. Утром, 12 февраля, враг в очередной раз обстрелял Никополь на Днепропетровщине.

Об этом в своем Telegram рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Что известно

По информации главы области, враг обстрелял мирный город из ствольной артиллерии. В результате погибла 53-летняя женщина. Кроме того, 87-летняя пенсионерка получила осколочные ранения.

"В городе повреждены четыре многоэтажки, водоканал и здание колледжа", — рассказал Сергей Лысак.

Как известно, жители Никополя услышали взрыв около десяти утра.

Напомним, в ночь на 11 февраля оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе. По информации главы ОВА Сергея Лысака, захватчики попали в три энергетических объекта области.

Два из них — в Криворожском районе и один — в Никопольском. При этом в Криворожском районе один и тот же объект атаковали дважды в сутки.

Как известно, 10 февраля россия в очередной раз массированно атаковала Украину. По данным Генштаба ВСУ, только за сутки рф выпустила по Украине 106 вражеских ракет.

Кроме того, как отметили в Генштабе, российские оккупанты нанесли 59 авиационных ударов, 28 из них с применением БпЛА типа "Шахед-136". 22 дрона сбиты. Также противник совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.