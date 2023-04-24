Окупанти обстріляли одне з найбільших міст Донеччини: деталі
Російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ у Донецькій області. На щастя, обійшлося без постраждалих, а наслідки обстрілу для інфраструктури встановлюються.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.
Обстріл Краматорська
Росіяни завдали чергового удару по одному із найбільших міст Донецької області, Краматорську.
Обстріл мав місце у ніч з 23 на 24 квітня.
Наслідки обстрілу
На щастя, нічний обстріл завершився без постраждалих.
Зараз фіксуються інфраструктурні наслідки удару, руйнування та пошкодження.
Нагадаємо, у квітні Краматорськ зв’язав зі Львовом новий залізничний маршрут.