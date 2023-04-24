Окупанти обстріляли одне з найбільших міст Донеччини: деталі

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: Telegram-канал Олександра Гончаренка

Російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ у Донецькій області. На щастя, обійшлося без постраждалих, а наслідки обстрілу для інфраструктури встановлюються.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

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Обстріл Краматорська

Росіяни завдали чергового удару по одному із найбільших міст Донецької області, Краматорську.

Обстріл мав місце у ніч з 23 на 24 квітня.

Обстріл Краматорська

Фото: Facebook-сторінка Гончаренка

Нічний обстріл Краматорська

Фото: Facebook-сторінка Гончаренка

Росіяни обстріляли Краматорськ

Фото: Facebook-сторінка Гончаренка

Наслідки обстрілу

На щастя, нічний обстріл завершився без постраждалих.

Зараз фіксуються інфраструктурні наслідки удару, руйнування та пошкодження.

Окупанти завдали удару по Краматорську

Фото: Facebook-сторінка Гончаренка

Наслідки чергового удару по Краматорську

Фото: Facebook-сторінка Гончаренка

Обстріл Краматорська: постраждала школа

Фото: Facebook-сторінка Гончаренка

Нагадаємо, у квітні Краматорськ зв’язав зі Львовом новий залізничний маршрут.