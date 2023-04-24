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Окупанти обстріляли одне з найбільших міст Донеччини: деталі

24 квітня 2023 10:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Окупанти обстріляли одне з найбільших міст Донеччини: деталі
Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: Telegram-канал Олександра Гончаренка
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ у Донецькій області. На щастя, обійшлося без постраждалих, а наслідки обстрілу для інфраструктури встановлюються.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

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Обстріл Краматорська

Росіяни завдали чергового удару по одному із найбільших міст Донецької області, Краматорську.

Обстріл мав місце у ніч з 23 на 24 квітня.

Обстріл Краматорська
Обстріл Краматорська
Фото: Facebook-сторінка Гончаренка
Нічний обстріл Краматорська
Нічний обстріл Краматорська
Фото: Facebook-сторінка Гончаренка
Росіяни обстріляли Краматорськ
Росіяни обстріляли Краматорськ
Фото: Facebook-сторінка Гончаренка

Наслідки обстрілу

На щастя, нічний обстріл завершився без постраждалих.

Зараз фіксуються інфраструктурні наслідки удару, руйнування та пошкодження.

Окупанти завдали удару по Краматорську
Окупанти завдали удару по Краматорську
Фото: Facebook-сторінка Гончаренка
Наслідки чергового удару по Краматорську
Наслідки чергового удару по Краматорську
Фото: Facebook-сторінка Гончаренка
Обстріл Краматорська: постраждала школа
Обстріл Краматорська: постраждала школа
Фото: Facebook-сторінка Гончаренка

Нагадаємо, у квітні Краматорськ зв’язав зі Львовом новий залізничний маршрут.

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