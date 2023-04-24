Оккупанты обстреляли один из крупнейших городов Донецкой области: детали
Российские оккупационные войска обстреляли Краматорск в Донецкой области. К счастью, обошлось без пострадавших, а последствия обстрелов для инфраструктуры устанавливаются.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале городской голова Краматорска Александр Гончаренко.
Обстрел Краматорска
Россияне нанесли очередной удар по одному из крупнейших городов Донецкой области, Краматорску.
Обстрел имел место в ночь с 23 на 24 апреля.
Последствия обстрела
К счастью, ночной обстрел завершился без пострадавших.
Сейчас фиксируются инфраструктурные последствия удара, разрушения и повреждения.
Напомним, в апреле Краматорск связал со Львовом новый железнодорожный маршрут.