Оккупанты обстреляли один из крупнейших городов Донецкой области: детали

Последствия обстрела Краматорска. Фото: Telegram-канал Александра Гончаренко

Российские оккупационные войска обстреляли Краматорск в Донецкой области. К счастью, обошлось без пострадавших, а последствия обстрелов для инфраструктуры устанавливаются.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале городской голова Краматорска Александр Гончаренко.

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Обстрел Краматорска

Россияне нанесли очередной удар по одному из крупнейших городов Донецкой области, Краматорску.

Обстрел имел место в ночь с 23 на 24 апреля.

Обстрел Краматорска

Фото: Facebook-страница Гончаренко

Ночной обстрел Краматорска

Фото: Facebook-страница Гончаренко

Россияне обстреляли Краматорск

Фото: Facebook-страница Гончаренко

Последствия обстрела

К счастью, ночной обстрел завершился без пострадавших.

Сейчас фиксируются инфраструктурные последствия удара, разрушения и повреждения.

Оккупанты нанесли удар по Краматорску

Фото: Facebook-страница Гончаренко

Последствия очередного удара по Краматорску

Фото: Facebook-страница Гончаренко

Обстрел Краматорска: пострадала школа

Фото: Facebook-страница Гончаренко

Напомним, в апреле Краматорск связал со Львовом новый железнодорожный маршрут.