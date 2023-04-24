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Оккупанты обстреляли один из крупнейших городов Донецкой области: детали

24 апреля 2023 10:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Оккупанты обстреляли один из крупнейших городов Донецкой области: детали
Последствия обстрела Краматорска. Фото: Telegram-канал Александра Гончаренко
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска обстреляли Краматорск в Донецкой области. К счастью, обошлось без пострадавших, а последствия обстрелов для инфраструктуры устанавливаются.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале городской голова Краматорска Александр Гончаренко.

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Обстрел Краматорска

Россияне нанесли очередной удар по одному из крупнейших городов Донецкой области, Краматорску.

Обстрел имел место в ночь с 23 на 24 апреля.

Обстрел Краматорска
Обстрел Краматорска
Фото: Facebook-страница Гончаренко
Ночной обстрел Краматорска
Ночной обстрел Краматорска
Фото: Facebook-страница Гончаренко
Россияне обстреляли Краматорск
Россияне обстреляли Краматорск
Фото: Facebook-страница Гончаренко

Последствия обстрела

К счастью, ночной обстрел завершился без пострадавших.

Сейчас фиксируются инфраструктурные последствия удара, разрушения и повреждения.

оккупанты нанесли удар по Краматорску
Оккупанты нанесли удар по Краматорску
Фото: Facebook-страница Гончаренко
Последствия очередного удара по Краматорску
Последствия очередного удара по Краматорску
Фото: Facebook-страница Гончаренко
Обстрел Краматорска: пострадала школа
Обстрел Краматорска: пострадала школа
Фото: Facebook-страница Гончаренко

Напомним, в апреле Краматорск связал со Львовом новый железнодорожный маршрут.

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