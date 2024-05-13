Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини — є загиблий та поранені
Російські окупанти вкотре обстріляли Сумську область. Внаслідок атаки ворога загинув чоловік, ще двоє — отримали поранення.
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram у понеділок, 13 травня.
Обстріл Сумської області
"За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, у неділю, 12 травня, загарбники з території Росії з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру Краснопільської громади Сумської області.
Внаслідок атаки РФ в одному з будинків загинув 70-річний чоловік, а його 41-річний брат і 19-річний син отримали поранення.
Прокурори разом з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.
Нагадаємо, 13 травня армія РФ добу не атакувала місто Харків, але зафіксовані обстріли інших населених пунктів області. Сили ЗСУ відбили 12 атак противника в регіоні.
Також Вовчанськ Харківської області — під постійним ворожим вогнем. Рятувальники показали кадри міста, яке розташовується за 10 км від російського кордону. У населеному пункті залишилось близько 400 жителів. До війни було майже 18 тисяч.
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