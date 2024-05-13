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Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини — є загиблий та поранені

13 травня 2024 13:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини — є загиблий та поранені
Наслідки російського обстрілу Сумської області. Фото: t.me/pgo_gov_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти вкотре обстріляли Сумську область. Внаслідок атаки ворога загинув чоловік, ще двоє — отримали поранення.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram у понеділок, 13 травня.

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"За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у неділю, 12 травня, загарбники з території Росії з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру Краснопільської громади Сумської області. 

Внаслідок атаки РФ в одному з будинків загинув 70-річний чоловік, а його 41-річний брат і 19-річний син отримали поранення.

Прокурори разом з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

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Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, 13 травня армія РФ добу не атакувала місто Харків, але зафіксовані обстріли інших населених пунктів області. Сили ЗСУ відбили 12 атак противника в регіоні.

Також Вовчанськ Харківської області — під постійним ворожим вогнем. Рятувальники показали кадри міста, яке розташовується за 10 км від російського кордону. У населеному пункті залишилось близько 400 жителів. До війни було майже 18 тисяч. 

війна
Ольга Сумська
Офіс генерального прокурора
обстріли
окупанти

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