Оккупанты обстреляли приграничье Сумской области — есть погибший и раненые

Последствия российского обстрела Сумской области. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Сумскую область. В результате атаки врага погиб мужчина, еще двое — получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram в понедельник, 13 мая.

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Обстрел Сумской области

"Под процессуальным руководством Сумской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в воскресенье, 12 мая, захватчики с территории России из артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру Краснопольской громады Сумской области.

В результате атаки РФ в одном из домов погиб 70-летний мужчина, а его 41-летний брат и 19-летний сын получили ранения.

Прокуроры вместе с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

Пост Офису генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, 13 мая армия РФ сутки не атаковала город Харьков, но зафиксированы обстрелы других населенных пунктов области. Силы ВСУ отразили 12 атак противника в регионе.

Также Волчанск Харьковской области — под постоянным вражеским огнем. Спасатели показали кадры города, который располагается в 10 км от российской границы. В населенном пункте осталось около 400 жителей. До войны было почти 18 тысяч.