Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2023 arrow Окупанти обстріляли центр міста у Чернігівській області arrow

Окупанти обстріляли центр міста у Чернігівській області

9 листопада 2023 03:08
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Окупанти обстріляли центр міста у Чернігівській області
Наслідки обстрілів у Чернігівській області. Фото: NV.ua
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Російські окупаційні війська, ввечері, 8 листопада, обстріляли місто Семенівка Чернігівської області. Попередньо, обійшлося без жертв.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Читайте також:

Росіяни обстріляли Чернігівщину

Очільник ОВА розповів, що внаслідок обстрілів пошкоджено цивільні об’єкти, зокрема в місті Семенівка.

"Семенівка. Обстріл центра. Попередньо без жертв. Працюють всі служби", — написав він.

Очільник Чернігівської ОВА повідомив про обстріл області. Фото: скриншот з Telegram

Як повідомив напередодні мігістр енергетики Герман Галущенко, РФ упродовж останніх трьох тижнів атакувала енергетичну інфраструктуру України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки - 80x80

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Актуальне по темі