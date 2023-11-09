Окупанти обстріляли центр міста у Чернігівській області
9 листопада 2023 03:08
Наслідки обстрілів у Чернігівській області. Фото: NV.ua
Російські окупаційні війська, ввечері, 8 листопада, обстріляли місто Семенівка Чернігівської області. Попередньо, обійшлося без жертв.
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
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Очільник ОВА розповів, що внаслідок обстрілів пошкоджено цивільні об’єкти, зокрема в місті Семенівка.
"Семенівка. Обстріл центра. Попередньо без жертв. Працюють всі служби", — написав він.
Як повідомив напередодні мігістр енергетики Герман Галущенко, РФ упродовж останніх трьох тижнів атакувала енергетичну інфраструктуру України.
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