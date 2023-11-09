Оккупанты обстреляли центр города в Черниговской области

Последствия обстрела в Черниговской области. Фото: NV.ua

Российские оккупационные войска вечером 8 ноября обстреляли город Семеновка Черниговской области. Предварительно обошлось без жертв.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

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Глава ОВА рассказал, что в результате обстрелов повреждены гражданские объекты, в частности в городе Семеновка.

"Семеновка. Обстрел центра. Предварительно без жертв. Работают все службы ", — написал он.

Глава Черниговской ОВА сообщил об обстреле области. Фото: скриншот с Telegram

Как сообщил накануне мигистр энергетики Герман Галущенко, РФ за последние три недели атаковала энергетическую инфраструктуру Украины.