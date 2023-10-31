Окупанти обстріляли цивільне авто в Херсоні — загинув водій

Наслідки обстрілу авто в Херсоні. Фото: t.me/phogovua

Сьогодні, 31 жовтня, російські окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона. Вони поцілили в цивільний автомобіль, в якому перебував водій.

Про це повідомляють очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та Херсонська обласна прокуратура.

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За словами Прокудіна, внаслідок влучання снаряда автомобіль загорівся. Після ліквідації пожежі в салоні машини виявили тіло власника.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російського обстрілу Херсона. Фото: t.me/phogovua

У прокуратурі зазначили, що обстріл стався близько 10:00.

Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Допис Херсонської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, за попередню добу російські загарбники обстріляли Херсонську область 98 разів, випустивши 447 снарядів з різного типу озброєння. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще 16 поранені.

Також ми писали, що армія Росії здійснила віроломний обстріл цвинтаря у Кіндійці Херсонської області. Внаслідок обстрілу, попередньо, одна людина загинула, ще одну — поранено.