Окупанти обстріляли цивільне авто в Херсоні — загинув водій
Сьогодні, 31 жовтня, російські окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона. Вони поцілили в цивільний автомобіль, в якому перебував водій.
Про це повідомляють очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та Херсонська обласна прокуратура.
Обстріл Херсона
За словами Прокудіна, внаслідок влучання снаряда автомобіль загорівся. Після ліквідації пожежі в салоні машини виявили тіло власника.
"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.
У прокуратурі зазначили, що обстріл стався близько 10:00.
Нагадаємо, за попередню добу російські загарбники обстріляли Херсонську область 98 разів, випустивши 447 снарядів з різного типу озброєння. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще 16 поранені.
Також ми писали, що армія Росії здійснила віроломний обстріл цвинтаря у Кіндійці Херсонської області. Внаслідок обстрілу, попередньо, одна людина загинула, ще одну — поранено.
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