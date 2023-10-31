Оккупанты обстреляли гражданский автомобиль в Херсоне — погиб водитель

Последствия обстрела авто в Херсоне. Фото: t.me/phogovua

Сегодня, 31 октября, российские оккупанты обстреляли Днепровский район Херсона. Они попали в гражданский автомобиль, в котором находился водитель.

Об этом сообщают глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и Херсонская областная прокуратура.

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По словам Прокудина, в результате попадания снаряда автомобиль загорелся. После ликвидации пожара в салоне машины обнаружили тело владельца.

"При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Последствия российского обстрела Херсона. Фото: t.me/phogovua

В прокуратуре отметили, что обстрел произошел около 10:00.

Пост Прокудина. Фото: скриншот

Пост Херсонской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, за предыдущие сутки российские захватчики обстреляли Херсонскую область 98 раз, выпустив 447 снарядов из разного типа вооружения. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще 16 ранены.

Также мы писали, что армия России произвела вероломный обстрел кладбища в Киндейке Херсонской области. В результате обстрела, предварительно, один человек погиб, еще один — ранен.