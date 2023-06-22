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Окупанти обстріляли волонтерів та житлові будинки у Херсоні

22 червня 2023 15:05
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Окупанти обстріляли волонтерів та житлові будинки у Херсоні
Наслідки обстрілів Херсона 22 червня. Фото: Офіс Генерального прокурора
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У четвер, 22 червня, російські окупанти обстріляли житлові будинки Херсона. Під обстріл також потрапили студенти-волонтери, які допомогали місцевим жителям.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та Офіс Генерального прокурора

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Обстріли Херсона 22 червня

"Сьогодні в обід армія РФ обстріляла житловий будинок. Через ворожий удар у власному подвірʼї поранення отримали двоє людей", — розповів Прокудін.

Відомо, що внаслідок обстрілу 86-річна жінка та 25-річний хлопець знаходиться у тяжкому стані. Лікарі борються за їх життя. 

Також під ворожий вогонь потрапили й студенти-волонтери з Рівного, які допомагали херсонцям. Це два молоді хлопці, 25 та 23 роки. У них поранення середнього ступеня тяжкості, медики надають їм допомогу.

  • Наслідки обстрілів Херсона 22 червня. Фото: t.me/pgo_gov_ua
  • Наслідки обстрілів Херсона 22 червня. Фото: t.me/pgo_gov_ua
  • Наслідки обстрілів Херсона 22 червня. Фото: t.me/pgo_gov_ua
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Через чергові звірства росіян Херсонська та Олешківська окружні прокуратури розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, у ніч проти 22 червня російські окупаційні війська обстріляли Одесу. Внаслідок обстрілу є приліт. Жертв немає.

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