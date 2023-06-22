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Оккупанты обстреляли волонтеров и жилые дома в Херсоне

22 июня 2023 15:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты обстреляли волонтеров и жилые дома в Херсоне
Последствия обстрела Херсона 22 июня. Фото: Офис Генерального прокурора
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг, 22 июня, российские оккупанты обстреляли жилые дома Херсона. Под обстрелы также попали студенты-волонтеры, которые помогали местным жителям.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин и Офис Генерального прокурора.

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"Сегодня в обед армия РФ обстреляла жилой дом. Из-за вражеского удара в собственном дворе ранения получили два человека", — рассказал Прокудин.

Известно, что в результате обстрела 86-летняя женщина и 25-летний парень находится в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь.

Также во вражеский огонь попали и студенты-волонтеры из Ровно, которые помогали херсонцам. Это два молодых парня, 25 и 23 года. У них ранения средней степени тяжести, медики оказывают им помощь.

  • Последствия обстрела Херсона 22 июня. Фото: t.me/pgo_gov_ua
  • Последствия обстрела Херсона 22 июня. Фото: t.me/pgo_gov_ua
  • Последствия обстрела Херсона 22 июня. Фото: t.me/pgo_gov_ua
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Из-за очередных зверств россиян Херсонская и Олешковская окружные прокуратуры начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в ночь на 22 июня российские оккупационные войска обстреляли Одессу. В результате обстрела есть прилет. Жертв нет.

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