Оккупанты обстреляли волонтеров и жилые дома в Херсоне

Последствия обстрела Херсона 22 июня. Фото: Офис Генерального прокурора

В четверг, 22 июня, российские оккупанты обстреляли жилые дома Херсона. Под обстрелы также попали студенты-волонтеры, которые помогали местным жителям.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин и Офис Генерального прокурора.

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Обстрелы Херсона 22 июня

"Сегодня в обед армия РФ обстреляла жилой дом. Из-за вражеского удара в собственном дворе ранения получили два человека", — рассказал Прокудин.

Известно, что в результате обстрела 86-летняя женщина и 25-летний парень находится в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь.

Также во вражеский огонь попали и студенты-волонтеры из Ровно, которые помогали херсонцам. Это два молодых парня, 25 и 23 года. У них ранения средней степени тяжести, медики оказывают им помощь.

Последствия обстрела Херсона 22 июня. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Последствия обстрела Херсона 22 июня. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Последствия обстрела Херсона 22 июня. Фото: t.me/pgo_gov_ua 1/3 _ 3

Из-за очередных зверств россиян Херсонская и Олешковская окружные прокуратуры начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в ночь на 22 июня российские оккупационные войска обстреляли Одессу. В результате обстрела есть прилет. Жертв нет.