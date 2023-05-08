Окупанти панікують і готуються тікати з окупованих територій, — Юсов
Окупаційні еліти уже вивезли сім’ї з Криму та інших захоплених територій і готуються тікати самі. Але населення заспокоюють, мовляв, усе йде за планом.
Про це у інтерв’ю виданню РБК-Україна повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.
Паніка в окупації
Російські військові та представники окупаційних "адміністрацій" панікують, побоюючись українського контрнаступу.
"Це видно і з матеріалів перехоплень, і з іншої інформації", — наголосив Юсов.
Паніка зафіксована і серед простих мешканців окупованих територій, які погодилися на співпрацю із росіянами.
Втеча з Криму та материка
За словами представника ГУР, частина російських окупантів уже або втекли, або готуються втікати із захоплених українських територій.
Так, керівництво окупаційних структур у Криму, командування тамтешніх військ, бізнеселіти уже подбали про те, щоб вивезти свої сім’ї з півострова.
Схожою є картина і на материкових територіях України, захоплених росіянами.
Також окупанти та місцеві колаборанти продають чи вивозять своє майно.
"Але широкому загалу продовжують розповідати, що все йде за планом", — пояснив Юсов.
Нагадаємо, ГУР ще у березні повідомляло, що окупаційна влада Криму почала масово тікати та вивозити родичів з півострова.