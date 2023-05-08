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Окупанти панікують і готуються тікати з окупованих територій, — Юсов

8 травня 2023 09:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Окупанти панікують і готуються тікати з окупованих територій, — Юсов
Представник ГУР МО України Андрій Юсов. Фото: РБК-Україна/Віталій Носач
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Окупаційні еліти уже вивезли сім’ї з Криму та інших захоплених територій і готуються тікати самі. Але населення заспокоюють, мовляв, усе йде за планом.

Про це у інтерв’ю виданню РБК-Україна повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

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Паніка в окупації

Російські військові та представники окупаційних "адміністрацій" панікують, побоюючись українського контрнаступу.

"Це видно і з матеріалів перехоплень, і з іншої інформації", — наголосив Юсов.

Паніка зафіксована і серед простих мешканців окупованих територій, які погодилися на співпрацю із росіянами.

Втеча з Криму та материка

За словами представника ГУР, частина російських окупантів уже або втекли, або готуються втікати із захоплених українських територій.

Так, керівництво окупаційних структур у Криму, командування тамтешніх військ, бізнеселіти уже подбали про те, щоб вивезти свої сім’ї з півострова.

Схожою є картина і на материкових територіях України, захоплених росіянами.

Також окупанти та місцеві колаборанти продають чи вивозять своє майно.

"Але широкому загалу продовжують розповідати, що все йде за планом", — пояснив Юсов.

Нагадаємо, ГУР ще у березні повідомляло, що окупаційна влада Криму почала масово тікати та вивозити родичів з півострова.

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