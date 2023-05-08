Оккупанты паникуют и готовятся бежать с оккупированных территорий, — Юсов
Оккупационные элиты уже вывезли семьи из Крыма и других захваченных территорий и готовятся бежать сами. Но население успокаивают, мол, все идет по плану.
Об этом в интервью изданию РБК-Украина сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
Паника в оккупации
Российские военные и представители оккупационных "администраций" паникуют, опасаясь украинского контрнаступления.
"Это видно и из материалов перехватов, и из другой информации", — подчеркнул Юсов.
Паника зафиксирована и среди простых жителей оккупированных территорий, согласившихся на сотрудничество с россиянами.
Бегство из Крыма и материка
По словам представителя ГУР, часть российских оккупантов уже либо сбежали, либо готовятся бежать с захваченных украинских территорий.
Так, руководство оккупационных структур в Крыму, командование тамошних войск, бизнес-элиты уже позаботились о том, чтобы вывезти свои семьи с полуострова.
Похожая картина наблюдается и на материковых территориях Украины, захваченных россиянами.
Также оккупанты и местные коллаборанты продают или вывозят свое имущество.
"Но широкой публике продолжают рассказывать, что все идет по плану", — пояснил Юсов.
Напомним, ГУР еще в марте сообщало, что оккупационные власти Крыма начали массово бежать и вывозить родственников с полуострова.