Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты паникуют и готовятся бежать с оккупированных территорий, — Юсов arrow

Оккупанты паникуют и готовятся бежать с оккупированных территорий, — Юсов

8 мая 2023 09:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Оккупанты паникуют и готовятся бежать с оккупированных территорий, — Юсов
Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов. Фото: РБК-Украина/Виталий Носач
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Оккупационные элиты уже вывезли семьи из Крыма и других захваченных территорий и готовятся бежать сами. Но население успокаивают, мол, все идет по плану.

Об этом в интервью изданию РБК-Украина сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Читайте также:

Паника в оккупации

Российские военные и представители оккупационных "администраций" паникуют, опасаясь украинского контрнаступления.

"Это видно и из материалов перехватов, и из другой информации", — подчеркнул Юсов.

Паника зафиксирована и среди простых жителей оккупированных территорий, согласившихся на сотрудничество с россиянами.

Бегство из Крыма и материка

По словам представителя ГУР, часть российских оккупантов уже либо сбежали, либо готовятся бежать с захваченных украинских территорий.

Так, руководство оккупационных структур в Крыму, командование тамошних войск, бизнес-элиты уже позаботились о том, чтобы вывезти свои семьи с полуострова.

Похожая картина наблюдается и на материковых территориях Украины, захваченных россиянами.

Также оккупанты и местные коллаборанты продают или вывозят свое имущество.

"Но широкой публике продолжают рассказывать, что все идет по плану", — пояснил Юсов.

Напомним, ГУР еще в марте сообщало, что оккупационные власти Крыма начали массово бежать и вывозить родственников с полуострова.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас