Оккупанты паникуют и готовятся бежать с оккупированных территорий, — Юсов

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов. Фото: РБК-Украина/Виталий Носач

Оккупационные элиты уже вывезли семьи из Крыма и других захваченных территорий и готовятся бежать сами. Но население успокаивают, мол, все идет по плану.

Об этом в интервью изданию РБК-Украина сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

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Паника в оккупации

Российские военные и представители оккупационных "администраций" паникуют, опасаясь украинского контрнаступления.

"Это видно и из материалов перехватов, и из другой информации", — подчеркнул Юсов.

Паника зафиксирована и среди простых жителей оккупированных территорий, согласившихся на сотрудничество с россиянами.

Бегство из Крыма и материка

По словам представителя ГУР, часть российских оккупантов уже либо сбежали, либо готовятся бежать с захваченных украинских территорий.

Так, руководство оккупационных структур в Крыму, командование тамошних войск, бизнес-элиты уже позаботились о том, чтобы вывезти свои семьи с полуострова.

Похожая картина наблюдается и на материковых территориях Украины, захваченных россиянами.

Также оккупанты и местные коллаборанты продают или вывозят свое имущество.

"Но широкой публике продолжают рассказывать, что все идет по плану", — пояснил Юсов.

Напомним, ГУР еще в марте сообщало, что оккупационные власти Крыма начали массово бежать и вывозить родственников с полуострова.