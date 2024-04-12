Окупанти перейшли до примусової перереєстрації авто на номери РФ, — міська влада Бердянська

Тимчасово окупований Бердянськ. Фото: росЗМІ

Черговий етап паспортизації розпочався на окупованих територіях. Так звана влада Бердянська примушує всіх місцевих перереєструвати авто та змінити водійське посвідчення на російське.

Про це Новини.LIVE повідомив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

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Відтепер окупанти вимагають від мешканців Бердянська замінити водійські права та перереєструвати авто.

"Якщо якийсь патруль чи блокпост, якщо вони бачать, що посвідчення водійське українське, то починаються запитання — чого не змінили. Можуть навіть відібрати і сказати, що заберете вже в їхній реєстраційній службі — на обмін щоб це посвідчення пішло", — повідомив Віктор Дудукалов.

Продовжують також тиснути на людей, аби ті отримували російські паспорти. Виявляється, у місті лишається багато людей, які досі цього не зробили.

"Лякають тим, що з якогось числа якогось місяця — постійно ця дата змінюється — не можна буде знаходитися більше ніж 90 днів без паспорта на цій території, не можна буде транспортні засоби використовувати на цій території без реєстрації, посвідчення не будуть діяти водійські і так далі", — додав заступник голови Бердянської райради.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі виявлено масові випадки захворювання холерою серед дітей.

Також зазначимо, що лише близько 45% українців вірять, що після війни Україна збереже всі свої території, які вона мала у 1991 році.