Оккупанты перешли к принудительной перерегистрации авто на номера РФ, — городские власти Бердянска

Временно оккупированный Бердянск. Фото: росСМИ

Очередной этап паспортизации начался на оккупированных территориях. Так называемые власти Бердянска заставляют всех местных перерегистрировать авто и сменить водительское удостоверение на российское.

Об этом Новини.LIVE сообщил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

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Теперь оккупанты требуют от жителей Бердянска заменить водительские права и перерегистрировать авто.

"Если какой-то патруль или блокпост, если они видят, что водительское украинское удостоверение, то начинаются вопросы — чего не изменили. Могут даже отобрать и сказать, что заберете уже в их регистрационной службе — на обмен чтобы это удостоверение пошло", — сообщил Виктор Дудукалов.

Продолжают также оказывать давление на людей, чтобы те получали российские паспорта. Оказывается, в городе остается много людей, которые до этого не сделали.

"Пугают тем, что с какого-то числа какого-то месяца — постоянно эта дата меняется — нельзя будет находиться более 90 дней без паспорта на этой территории, нельзя будет транспортные средства использовать на этой территории без регистрации, удостоверения не будут действовать водительские и так далее", — добавил заместитель председателя Бердянского райсовета.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе обнаружены массовые случаи заболевания холерой среди детей.

Также отметим, что только около 45% украинцев верят, что после войны Украина сохранит все свои территории, которые она имела в 1991 году.