Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты перешли к принудительной перерегистрации авто на номера РФ, — городские власти Бердянска arrow

Оккупанты перешли к принудительной перерегистрации авто на номера РФ, — городские власти Бердянска

12 апреля 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Оккупанты перешли к принудительной перерегистрации авто на номера РФ, — городские власти Бердянска
Временно оккупированный Бердянск. Фото: росСМИ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Очередной этап паспортизации начался на оккупированных территориях. Так называемые власти Бердянска заставляют всех местных перерегистрировать авто и сменить водительское удостоверение на российское.

Об этом Новини.LIVE сообщил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

Читайте также:

Новый этап паспортизации в Бердянске

Теперь оккупанты требуют от жителей Бердянска заменить водительские права и перерегистрировать авто.

"Если какой-то патруль или блокпост, если они видят, что водительское украинское удостоверение, то начинаются вопросы — чего не изменили. Могут даже отобрать и сказать, что заберете уже в их регистрационной службе — на обмен чтобы это удостоверение пошло", — сообщил Виктор Дудукалов.

Продолжают также оказывать давление на людей, чтобы те получали российские паспорта. Оказывается, в городе остается много людей, которые до этого не сделали.

"Пугают тем, что с какого-то числа какого-то месяца — постоянно эта дата меняется — нельзя будет находиться более 90 дней без паспорта на этой территории, нельзя будет транспортные средства использовать на этой территории без регистрации, удостоверения не будут действовать водительские и так далее", — добавил заместитель председателя Бердянского райсовета.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе обнаружены массовые случаи заболевания холерой среди детей.

Также отметим, что только около 45% украинцев верят, что после войны Украина сохранит все свои территории, которые она имела в 1991 году.

авто
Бердянск
водительское удостоверение
оккупанты
оккупация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб