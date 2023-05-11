Окупанти перестали виплачувати зарплати мешканцям захоплених територій

Окупаційна "поліція" у захопленому Мелітополі. Фото: росЗМІ

Російська влада перестала платити зарплати колаборантам на окупованих територіях України. На це, імовірно, вплинули плани Сил оборони України щодо деокупації цих регіонів.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Читайте також:

В окупації — без грошей

На окупованих територіях колаборантам перестали платити заробітну плату.

Так, у південних районах Запорізької області, які перебувають під контролем росіян, заборгованість за зарплатою в тамтешніх "адміністраціях" становить від 1 до 2,5 місяців.

Рішення Москви

Керівництво цих "адміністрацій" пояснює працівникам цих колабораційних структур, що причиною заборгованості є лише певні бюрократичні нюанси.

Але, за інформацією Центру національного спротиву, в Москві повністю заблокували фінансування окупованих територій.

Причиною такого кроку росіян, імовірно, є ситуація на фронті, зокрема, очікування контрнаступу ЗСУ і звільнення цих територій від російського контролю.

Нагадаємо, що на початку травня у Державній думі Росії ще всерйоз розглядали варіант проведення російських парламентських виборів на окупованих територіях України.