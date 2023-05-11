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Окупанти перестали виплачувати зарплати мешканцям захоплених територій

11 травня 2023 08:03
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Окупанти перестали виплачувати зарплати мешканцям захоплених територій
Окупаційна "поліція" у захопленому Мелітополі. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російська влада перестала платити зарплати колаборантам на окупованих територіях України. На це, імовірно, вплинули плани Сил оборони України щодо деокупації цих регіонів.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

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На окупованих територіях колаборантам перестали платити заробітну плату.

Так, у південних районах Запорізької області, які перебувають під контролем росіян, заборгованість за зарплатою в тамтешніх "адміністраціях" становить від 1 до 2,5 місяців.

Рішення Москви

Керівництво цих "адміністрацій" пояснює працівникам цих колабораційних структур, що причиною заборгованості є лише певні бюрократичні нюанси.

Але, за інформацією Центру національного спротиву, в Москві повністю заблокували фінансування окупованих територій.

Причиною такого кроку росіян, імовірно, є ситуація на фронті, зокрема, очікування контрнаступу ЗСУ і звільнення цих територій від російського контролю.

Нагадаємо, що на початку травня у Державній думі Росії ще всерйоз розглядали варіант проведення російських парламентських виборів на окупованих територіях України.

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