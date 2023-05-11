Оккупанты перестали выплачивать зарплаты жителям захваченных территорий

Оккупационная "полиция" в захваченном Мелитополе. Фото: росСМИ

Российские власти перестали платить зарплаты коллаборантам на оккупированных территориях Украины. На это, вероятно, повлияли планы сил обороны Украины относительно деоккупации этих регионов.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

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На оккупированных территориях коллаборантам перестали платить заработную плату.

Так, в находящихся под контролем россиян южных районах Запорожской области задолженность по зарплате в тамошних "администрациях" составляет от 1 до 2,5 месяцев.

Решения Москвы

Руководство этих "администраций" объясняет работникам этих коллаборационных структур, что причиной задолженности есть только определенные бюрократические нюансы.

Но, по информации Центра национального сопротивления, в Москве полностью заблокировано финансирование оккупированных территорий.

Причиной такого шага россиян, вероятно, ситуация на фронте, в частности, ожидания контрнаступления ВСУ и освобождения этих территорий от российского контроля.

Напомним, что в начале мая в Государственной Думе России еще всерьез рассматривали вариант проведения российских парламентских выборов на оккупированных территориях Украины.