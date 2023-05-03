Окупанти перетворюють Запорізьку АЕС на військову базу, — Енергоатом

Запорізька АЕС повністю контролюються російськими військами з березня 2022 року. Фото: Telegram

Російська армія поступово перетворює найбільшу в Європі атомну електростанцію на базу, де накопичує свої війська поблизу діючого фронту. Чергову партію військової техніки, зброї та вибухівки окупанти розмістили у приміщенні турбінного відділення 4-го енергоблока Запорізької атомної електростанції

Про це повідомляє компанія "Енергоатом" у Telegram.

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Зазначається, що про факт розміщення російськими окупантами військової техніки, зброї та вибухівки у приміщенні турбінного відділення енергоблоку №4 ВП "Запорізька АЕС" повідомили представники МАГАТЕ.

Небезпечна атомна станція

Наприкінці липня 2022 року російські військові розмістили в машинній залі енергоблока №1 ЗАЕС важку військову техніку з боєкомплектом, а також зброю та вибухівку.

На початку серпня 2022 року отримано інформацію щодо розміщення воєнної техніки також і в машинному залі енергоблока № 2 ЗАЕС.

Також до Держатомрегулювання неофіційними каналами надходить інформація стосовно зберігання техніки, зброї та вибухівки в інших виробничих приміщеннях Запорізька АЕС, в тому числі у ремонтно-механічних майстернях та на дахах енергоблоків.

Британська розвідка повідомляла, що російські окупаційні війська встановили бойові позиції на дахах кількох енергоблоків Запорізької АЕС. Це загрожує системам безпеки атомної електростанції, хоча ядерна катастрофа і є малоймовірною.

В Енергоатомі наголошують, що весь світ має об’єднати зусилля для припинення ядерного терору РФ, яка порушує всі норми та вимоги ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС.

Нагадаємо, так звані керівники Запорізької АЕС виявляють бажання масово "відпочити" ближче до Керченської протоки. Щоправда, через критичний брак персоналу їх не відпускають.