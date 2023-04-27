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Росіяни встановили бойові позиції на дахах енергоблоків ЗАЕС, — британська розвідка

27 квітня 2023 10:53
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни встановили бойові позиції на дахах енергоблоків ЗАЕС, — британська розвідка
Російські окупанти на території Запорізької атомної електростанції. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська встановили бойові позиції на дахах кількох енергоблоків Запорізької АЕС. Це загрожує системам безпеки атомної електростанції, хоча ядерна катастрофа і є малоймовірною.

Про це повідомляє у традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту Міністерство оборони Великої Британії.

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Британське військове відомство, аналізуючи свіжі супутникові знімки Запорізької області, помітило на фотографіях території Запорізької АЕС нові бойові позиції російських окупантів.

Бойові позиції на дахах енергоблоків ЗАЕС
Бойові позиції на дахах енергоблоків ЗАЕС
Фото: Twitter міністерства оборони Великої Британії

Вони встановлені на дахах енергоблоків ЗАЕС.

Усього було помічено чотири бойові позиції на трьох енергоблоках станції.

Чим обернуться такі дії загарбників

Британські військові аналітики прогнозують певні проблеми для Запорізької АЕС.

"Цей крок, швидше за все, збільшує ймовірність пошкодження систем безпеки ЗАЕС, якщо навколо станції будуть відбуватися бойові дії", — наголосили у Міністерстві оборони Великої Британії.

Але серйозних, катастрофічних пошкоджень енергоблоків навряд чи варто очікувати, бо найімовірнішими сценаріями деокупації ЗАЕС є піхотні бої, а щодо цього конструкції атомної станції є досить сильно укріпленими.

Нагадаємо, днями очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко заявив у ефірі національного телемарафону єдиних новин заявив, що російські окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу. Відповідно, ситуація на ЗАЕС є дуже напруженою.

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