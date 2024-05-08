Окупанти підпалили ліс на Донеччині
Російські війська підпалили ліс у Донецькій області. Пожежа почалася після обстрілів. Українські прокурори документують наслідки цього варварства.
Про це у вівторок, 7 травня, повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.
Згоріло 300 гектарів хвойних дерев
Рятувальникам вдалось локалізувати пожежу. На місці підпалу працюють прокурори, які документують черговий воєнний злочин Росії.
"За даними слідства, 7 травня 2024 року російська армія, ймовірно, з артилерії обстріляла територію Ямпільського лісництва ДП "Лиманський лісгосп". Внаслідок влучання засобів ураження сталось займання дерев та лісової підстилки", — зазначається у дописі облпрокуратури.
Нагадаємо, 4 травня у Харкові внаслідок масованої атаки ударних безпілотників Росії сталися три пожежі за різними адресами.
Раніше ми повідомляли про масштабну пожежу в Одесі, яка виникла через ракетний удар РФ.
Читайте Новини.LIVE!