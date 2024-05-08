Окупанти підпалили ліс у Донецькій області. Фото: Facebook/Донецька обласна прокуратура

Російські війська підпалили ліс у Донецькій області. Пожежа почалася після обстрілів. Українські прокурори документують наслідки цього варварства.

Про це у вівторок, 7 травня, повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

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Рятувальникам вдалось локалізувати пожежу. На місці підпалу працюють прокурори, які документують черговий воєнний злочин Росії.

"За даними слідства, 7 травня 2024 року російська армія, ймовірно, з артилерії обстріляла територію Ямпільського лісництва ДП "Лиманський лісгосп". Внаслідок влучання засобів ураження сталось займання дерев та лісової підстилки", — зазначається у дописі облпрокуратури.

Скриншот з Facebook/Донецька обласна прокуратура



Нагадаємо, 4 травня у Харкові внаслідок масованої атаки ударних безпілотників Росії сталися три пожежі за різними адресами.

Раніше ми повідомляли про масштабну пожежу в Одесі, яка виникла через ракетний удар РФ.