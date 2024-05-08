Оккупанты подожгли лес в Донецкой области. Фото: Facebook/Донецкая областная прокуратура

Российские войска подожгли лес в Донецкой области. Пожар начался после обстрелов. Украинские прокуроры документируют последствия этого варварства.

Об этом во вторник, 7 мая, сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

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Спасателям удалось локализовать пожар. На месте поджога работают прокуроры, документирующие очередное военное преступление России.

"По данным следствия, 7 мая 2024 года российская армия, вероятно, из артиллерии обстреляла территорию Ямпольского лесничества ГП "Лиманский лесхоз". В результате попадания средств поражения произошло возгорание деревьев и лесной подстилки", — отмечается в сообщении облпрокуратуры.

Скриншот с Facebook/Донецкая областная прокуратура



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