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Оккупанты подожгли лес в Донецкой области

8 мая 2024 02:00
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Российские войска подожгли лес в Донецкой области
Оккупанты подожгли лес в Донецкой области. Фото: Facebook/Донецкая областная прокуратура
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Российские войска подожгли лес в Донецкой области. Пожар начался после обстрелов. Украинские прокуроры документируют последствия этого варварства.

Об этом во вторник, 7 мая, сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

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Спасателям удалось локализовать пожар. На месте поджога работают прокуроры, документирующие очередное военное преступление России.

"По данным следствия, 7 мая 2024 года российская армия, вероятно, из артиллерии обстреляла территорию Ямпольского лесничества ГП "Лиманский лесхоз". В результате попадания средств поражения произошло возгорание деревьев и лесной подстилки", — отмечается в сообщении облпрокуратуры.

Российские войска подожгли лес в Донецкой области
Скриншот с Facebook/Донецкая областная прокуратура


Напомним, 4 мая в Харькове в результате массированной атаки ударных беспилотников России произошло три пожара по разным адресам.

Ранее мы сообщали о масштабном пожаре в Одессе, возникшем из-за ракетного удара РФ.

война
Донецкая область
поджог
оккупанты

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