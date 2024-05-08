Оккупанты подожгли лес в Донецкой области
Российские войска подожгли лес в Донецкой области. Пожар начался после обстрелов. Украинские прокуроры документируют последствия этого варварства.
Об этом во вторник, 7 мая, сообщили в Донецкой областной прокуратуре.
Сгорело 300 гектаров хвойных деревьев
Спасателям удалось локализовать пожар. На месте поджога работают прокуроры, документирующие очередное военное преступление России.
"По данным следствия, 7 мая 2024 года российская армия, вероятно, из артиллерии обстреляла территорию Ямпольского лесничества ГП "Лиманский лесхоз". В результате попадания средств поражения произошло возгорание деревьев и лесной подстилки", — отмечается в сообщении облпрокуратуры.
Напомним, 4 мая в Харькове в результате массированной атаки ударных беспилотников России произошло три пожара по разным адресам.
Ранее мы сообщали о масштабном пожаре в Одессе, возникшем из-за ракетного удара РФ.
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