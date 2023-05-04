Окупанти показали, як запускають "Шахеди" по містах України

Окупанти показали, як запускають "Шахеди". Фото: УНІАН

Останнім часом почастішали атаки російських окупаційних військ на Україну із використанням дронів-камікадзе Shahed 136 і Shahed 131. Їх ворог запускає по наших містах та селах із різних напрямків.

Російські загарбники показали, як відбувається запуск "Шахедів". Відповідні кадри, зняті військовими РФ, розповсюджені в мережі.

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На роликах видно, як загарбники один за одним запускають в небо дрони іранського виробництва, які при цьому видають характерний для "Шахедів" звук.

Нагадаємо, на тлі нещодавнього зростання кількості російських обстрілів по Україні Держдепартамент попереджає громадян США про підвищену загрозу ракетних атак. У тому числі в Києві та Київській області.