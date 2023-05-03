У США попередили про підвищену загрозу ракетного обстрілу України

Місцеві жителі Херсона оглядають житловий будинок, який постраждав від російського удару 3 травня. Фото: REUTERS/Іван Антипенко

На тлі нещодавнього зростання кількості російських обстрілів по Україні Держдепартамент попереджає громадян США про підвищену загрозу ракетних атак. У тому числі в Києві та Київській області.

Про це йдеться на сайті посольства США в Україні.

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Посольство США закликає громадян США дотримуватися сигналів повітряної тривоги, належним чином укриватися, дотримуватися вказівок місцевої влади.

Також посольство опублікувало низку рекомендацій що потрібно робити під час повітряної тривоги та звуку вибухів:

якщо ви почуєте гучний вибух або спрацюють сирени, негайно шукайте укриття;

якщо ви знаходитесь у будинку чи будівлі, перейдіть на найнижчий рівень будівлі з найменшою кількістю зовнішніх стін, вікон і отворів; зачиніть будь-які двері та сядьте біля внутрішньої стіни, якомога далі від вікон чи отворі;

якщо ви перебуваєте на відкритому повітрі, негайно знайдіть укриття в твердій конструкції; якщо це неможливо, лягти і прикрити голову руками;

майте на увазі, що навіть якщо ракету чи безпілотник, що летить, буде перехоплено, падіння уламків становить значний ризик;

після нападу тримайтеся якомога далі від будь-якого сміття.

Дії, які, за рекомендацією посольства, необхідно виконати:

знайте розташування вашого найближчого притулку або захищеного місця;

дотримуйтесь інструкцій місцевої влади та негайно шукайте укриття у випадку мінометного та/або ракетного вогню.

Виїжджайте з України, коли це буде безпечно;

переконайтеся, що проїзні документи дійсні та легкодоступні;

перегляньте сповіщення про безпеку для громадян США в Україні;

майте план на випадок непередбачених обставин, який не покладається на допомогу уряду США.

Нагадаємо, 3 травня США оголосили новий пакет допомоги Україні на суму 300 млн доларів. Він включає додаткові боєприпаси для наданих США HIMARS, додаткові гаубиці, артилерійські та мінометні снаряди тощо.