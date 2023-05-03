Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У США попередили про підвищену загрозу ракетного обстрілу України arrow

У США попередили про підвищену загрозу ракетного обстрілу України

3 травня 2023 23:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У США попередили про підвищену загрозу ракетного обстрілу України
Місцеві жителі Херсона оглядають житловий будинок, який постраждав від російського удару 3 травня. Фото: REUTERS/Іван Антипенко
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На тлі нещодавнього зростання кількості російських обстрілів по Україні Держдепартамент попереджає громадян США про підвищену загрозу ракетних атак. У тому числі в Києві та Київській області. 

Про це йдеться на сайті посольства США в Україні.

Читайте також:

США попереджають своїх громадян в Україні про російські обстріли

Посольство США закликає громадян США дотримуватися сигналів повітряної тривоги, належним чином укриватися, дотримуватися вказівок місцевої влади.

Також посольство опублікувало низку рекомендацій що потрібно робити під час повітряної тривоги та звуку вибухів: 

  • якщо ви почуєте гучний вибух або спрацюють сирени, негайно шукайте укриття;
  • якщо ви знаходитесь у будинку чи будівлі, перейдіть на найнижчий рівень будівлі з найменшою кількістю зовнішніх стін, вікон і отворів; зачиніть будь-які двері та сядьте біля внутрішньої стіни, якомога далі від вікон чи отворі;
  • якщо ви перебуваєте на відкритому повітрі, негайно знайдіть укриття в твердій конструкції; якщо це неможливо, лягти і прикрити голову руками;
  • майте на увазі, що навіть якщо ракету чи безпілотник, що летить, буде перехоплено, падіння уламків становить значний ризик;
  • після нападу тримайтеся якомога далі від будь-якого сміття.

Дії, які, за рекомендацією посольства, необхідно виконати:

  • знайте розташування вашого найближчого притулку або захищеного місця;
  • дотримуйтесь інструкцій місцевої влади та негайно шукайте укриття у випадку мінометного та/або ракетного вогню.
  • Виїжджайте з України, коли це буде безпечно;
  • переконайтеся, що проїзні документи дійсні та легкодоступні;
  • перегляньте сповіщення про безпеку для громадян США в Україні;
  • майте план на випадок непередбачених обставин, який не покладається на  допомогу уряду США.

Нагадаємо, 3 травня США оголосили новий пакет допомоги Україні на суму 300 млн доларів. Він включає додаткові боєприпаси для наданих США HIMARS, додаткові гаубиці, артилерійські та мінометні снаряди тощо.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB