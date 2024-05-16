Окупанти поранили керівника адміністрації Вовчанська, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський розповів, що Силам оборони вдалося досягти успіху в напрямку Вовчанська Харківської області. Однак російські обстріли не припиняються, зокрема, був поранений керівник адміністрації населеного пункту.

Про це український лідер розповів у вечірньому зверненні у четвер, 16 травня.

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Глава держави наголосив, що українські контрударні дії тривають. За його словами, результатів у відбитті штурмів, у знищенні окупанта має стати більше.

"Росія намагається розширити війну, супроводжує це незмінно пустими словами про мир. Ми повинні примусити Росію до реального, справедливого миру всіма засобами. Наш захист від штурмів та ударів при цьому — вирішальний", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, російські окупанти не можуть захопити місто Вовчанськ Харківської області, тому вирішили його знищити. Населений пункт постійно перебуває під суцільним вогнем, однак під контролем Збройних сил України.

Також Зеленський заявив, що для захисту Харкова вистачить лише два зенітно-ракетні комплекси Patriot. За словами глави держави, таке озброєння дозволить українським військам відстояти місто від російської агресії.