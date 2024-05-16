Оккупанты ранили руководителя администрации Волчанска, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Силам обороны удалось добиться успеха в направлении Волчанска Харьковской области. Однако российские обстрелы не прекращаются, в частности, ранен руководитель администрации населенного пункта.

Об этом украинский лидер рассказал в вечернем обращении в четверг, 16 мая.

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Глава государства подчеркнул, что украинские контрударные действия продолжаются. По его словам, результатов в отражении штурмов, в уничтожении оккупанта должно стать больше.

"Россия пытается расширить войну, сопровождает это неизменно пустыми словами о мире. Мы должны принудить Россию к реальному, справедливому миру всеми средствами. Наша защита от штурмов и ударов при этом — решающая", — заявил Зеленский.

Напомним, российские оккупанты не могут захватить город Волчанск Харьковской области, поэтому решили его уничтожить. Населенный пункт постоянно находится под огнем, однако под контролем Вооруженных сил Украины.

Также Зеленский заявил, что для защиты Харькова хватит всего два зенитно-ракетных комплекса Patriot. По словам главы государства, такое вооружение позволит украинским войскам отстоять город от российской агрессии.